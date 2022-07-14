انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالأقصر

وأكد مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يجب الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع فرق التحصين المشاركة فى الحملة، وطبقا لتصريحات وزير الزراعة فإنه سيتم تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات الجديدة على التوازى مع هذه الحملة، استكمالاً لجهود وزارة الزراعة فى حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة فى دعم اتخاذ القرار، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإرشاد البيطرى وتوعية مربى الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية والنهوض بها وزيادة الإنتاج.

وأهابت مديرية الطب البيطرى بالأقصر بكل المواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وتقديم الحيوانات لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية والنهوض بها وزيادة الإنتاج، ومنعاً لانتشار الأمراض الوبائية.