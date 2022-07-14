انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2022 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتحصين حيوانات "الأبقار، الجاموس، الماعز، الأغنام"، والبالغ عددها 266554 حيوانا.

وأشار رحمي إلى أن الحملة تأتي في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مناشداً جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية استعدت للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، من خلال توفير اللقاحات والأمصال اللازمة بالإعداد والكميات التي تحقق تغطيه بنسبه 100 % من التعداد، وإن الحملة أتت بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك بسبب ما شهدته البلاد من كثافة في حركة الحيوانات عبر المحافظات، الأمر الذي استدعى تنفيذ إجراءات احتوائية لمرض الحمى القلاعية الذي يعتبر من الأمراض الوبائية شديدة الخطورة والانتشار والتي تؤثر على الإنتاج الحيواني.