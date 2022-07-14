انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة اليوم فى لوساكا

‏كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يعقد إجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في الدورة العادية 41 اليوم الخميس والجمعة 14 – 15 يوليو 2022 في لوساكا، عاصمة زامبيا.

ويشمل مشروع جدول أعمال الإجتماعات بحث تقرير الدورة العادية للجنة الممثلين الدائمين وبحث تقرير مؤتمر الدول الأطراف في الوكالة الأفريقية للأدوية عن استضافة مقر الوكالة الأفريقية للأدوية، وتقارير مرحلية عن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من تشغيل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ،والاستدامة الماليةللمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بما في ذلك إنشاء الصندوق الإفريقي للأوبئة.

كما سيتم بحث تقرير مرحلي عن تنفيذ الخطة الانتقالية، بما في ذلك نظام الحصص ومراجعة المهارات وخطة التوظيف في حالات الطوارئ ، وتقرير عن تحديد المستوى المناسب من الأموال التي ستستخدم في إطار مرفق الأزمات التابع لصندوق السلام ،و بحث تقرير منتصف المدة عن تنفيذ موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2022 بشأن التغذية ،وتقرير عن تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي الصادر في أكتوبر 2021 بشأن انتخابات هيئة مكتب البرلمان الأفريقي.

وبحث تقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان المخصصة ،تقرير الاجتماع المشترك للجنة الوازرية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزارء المالية الخمسة عشر، بما في ذلك نتائج خلوة لجنة وزارء المالية الخمسة عشر والتقرير المرحلي عن استكمال المشاوارت بشأن آلية خاصة بالمساهمات في صندوق السلام ،وتقرير لجنة وزارء المالية الخمسة عشر تقرير اللجنة الوازرية المعنية بالترشيحات الأفريقية ،وتقرير اللجنة الوازرية المعنية بمتابعة تنفيذ أجندة 2063.

وانتخاب وتعيين قاضيين في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،وانتخاب وتعيين عضو واحد في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،وانتخاب وتعيين عضوين في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد ،وترشيح وتعيين ممثل واحد من إقليم الجنوب الأفريقي في هيئة الحكماء الخامسة ،وتعيين أعضاء مجلس الاتحاد الأفريقي لمراجعي الحسابات الخارجين.

وبحث مشاريع وثائق العمل ومشروع الإعلان لاجتماع التنسيق نصف السنوي الاربعين للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية ، وتقرير عن وضع التكامل الإقليمي في أفريقيا ، وعن تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية/الآليات الإقليمية والدول الأعضاء ، و النظر في إطلاق منصة تبادل المعرفة بين الأقاليمً ،و بحث قصة نجاح التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية: اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الكوميسا ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، وبحث التفكير والتوجه السياسي الرفيع المستوى حول تقييم خطة التنفيذ العشرية الأولى وضع خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063.

وبحث مشروع جدول أعمال اجتماعات تنسيق النصف السنوي الرابع للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية بحث مشروع إعلان اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية .

وبخصوص إنتخابات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يتم انتخاب القضاة من إقليم الوسط: مرشحة واحدة ، من أي إقليم: مرشح واحد من جنس ذكر أو أنثي وهم سو ازن نتيام أوندو مينغي من الكاميرون وهي مرشحة لإعادة الانتخاب من أقليم الوسط ، والمرشحون للمقعد المتداول هم :دينيس دومينيك أدجي ذكر من غانا ، أوا بالدي أنثى من غينيا بيساو إقليم الغرب ،بيدرو سيني ناتيتيما ذكر موزمبيق من إقليم الجنوب ، ماري تيريز أنثى من رواندا مرشح لإعادة الانتخاب ،هاريماهيفا ارتياريسوا أنثى من مدغشقر من إقليم الشرق.