اندلاع حريق فى سوق الحرمين شرق الإسكندرية

اندلع منذ قليل حريق فى سوق الحرمين بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية، وسط محاولة من الأهالى للسيطرة عليه .

تبلغ للحماية المدنية بلاغا يفيد بوجود حريق فى سوق الحرمين بمنطقة المندرة، وجارى الدفع بسيارات إطفاء السيطرة على الحريق، ومنع وصوله إلى منطقة الزهور السكنيه بجوار الحريق .

وقال شهود عيان اليوم السابع، أنهم فوجئوا باندلاع النيران فى المنطقة الخلفية لمساكن الزهور، ويرجح أن سبب الحريق هو سيجارة بسبب وجود قش وقمامة موجودة فى هذا المكان، وتسبب فى اندلاع النيران وفشل السيطرة عليها .