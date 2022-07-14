انتشال جثمان غريق من شاطئ النخيل بالإسكندرية

انتشال الإنقاذ النهرى جثمان غريق فى شاطىء النخيل بالإسكندرية بعد ساعات من نزوله البحر فى ساعات متاخرة، وإخطار النيابة العامة التى اصدرت تصريح دفن الجثمان وخروجه من المشرحه.
وكان قد تبلغ الإنقاذ النهرى بوجود حالة غرق فى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية لشاب يدعى أمير رجب فاروق 26 سنة من حلوان وتم انتشال الجثمان وتحرير محضر وإبلاغ النيابة العامة ونقل الجثمان للمشرحة.
وكانت قد شهدت شواطئ الإسكندرية وجود أكثر من 10 حالات غرق خلال أيام العيد بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حاله البحر ونزول المواطنين فى الأوقات غير الرسمية مما سبب فى ارتفاع حالات الغرق بالمحافظة.
وكانت قد حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط خلال الأيام القادمة ورفع الراية الحمراء على شواطئ محافظة الإسكندرية.
انتشال جثمان غريق من شاطئ النخيل بالإسكندريةالخميس، 14 يوليه 2022 12:06 م
جثة
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انتشال الإنقاذ النهرى جثمان غريق فى شاطىء النخيل بالإسكندرية بعد ساعات من نزوله البحر فى ساعات متاخرة، وإخطار النيابة العامة التى اصدرت تصريح دفن الجثمان وخروجه من المشرحه.
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