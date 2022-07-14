انتشال جثمان الشاب الثانى بواقعة غرق مركب جريس بالمنوفية

المنوفية: فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة الطالب المتوفى غرقا بفرع رشيد بالقرب من قرية جريس، والى كان بصحبة اخر تم انتشالة من قبل.

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بغرق طالبين "محمد وحيد "، و " محمود أبو شنب"، أثناء ركوبهم إحدى المراكب والتجول بها .

وتمكنت القوات من انتشال جثمان الطالب محمد وحيد، وذلك بالقرب من قرية كفر الطراينة التابعة للمركز، وجارى الانتهاء من إجراءات الدفن بعد معاينة النيابة .

كان المئات من أهالي قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شيعوا جثمان الطالب " محمود ابو شنب " والذى توفى غرقا هو وصديقة " محمد وحيد "، عقب أستقلالهم لمركب نيلى بالفرع رشيد المار بالقرية .

على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت بالتعاون مع الصيادين من إنتشال جثمان الطالب" محمود أبو شنب" وتم تشييع جثمانة بينما تواصل الاهالى والصيادين البحث عن الجثمان الأخر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان 5 أصدقاء قد خرجوا للتنزه في نزهة نيلية في مياه النيل المار بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتتعرض المركب للأنقلاب وتم إنقاذ 3 أشخاص بينما غرق شابين وتم إخراجهم .