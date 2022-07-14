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انتشال جثة طفلة سقطت فى تغطية ترعة بعد 4 ساعات من البحث بالمحلة

الخميس، 14 يوليه 2022 01:32 ص
انتشال جثة طفلة سقطت فى تغطية ترعة بعد 4 ساعات من البحث بالمحلة ترعة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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نجحت قوات الانقاذ النهري بالغربية في انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد 4 ساعات من البحث عن الجثة بعد سقوطها في تغطية ترعة بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.
 
 
وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة  بسقوط طفلة صغيرة في تغطية ترعة بمنطقة منشية البكري.
 
وهرعت قوات الانقاذ النهري  والاجهزة الامنية ومسئولي مديرية الري ، وتم غلق بوابة المياه من ناحيه بحر شبين لتهدئة تيار المياه حتي يتمكن رجال الانقاذ من البحث عن الطفلة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

محافظة الغربية

المحلة

منشية البكري بالمحلة

سقوط طفلة في تغطية ترعة بالمحلة



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