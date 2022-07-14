وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن نسبة التضخم بلغت مستويات تاريخية عالية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية التي أدى إليها.. مضيفا أن المفوضية الأوروبية رفعت توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6% عام 2022 و4% عام 2023 من 6.1% و2.7% فى التقديرات السابقة.

وكانت نسبة التضخم في منطقة اليورو قد سجلت ارتفاعا قياسيا جديدا في يونيو الماضي بنسبة بلغت 8.6% على أساس سنوي مقابل 8.1% في مايو الماضي و7.4% في أبريل الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".