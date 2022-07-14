المستشار النمساوى يؤكد فشل نظام اللجوء فى الاتحاد الأوروبى

وكالات

اعتبر المستشار النمساوي كارل نيهامر أن نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي للمهاجرين قد فشل، ويجب العمل على إنشاء نظام هجرة جديد وفعال.

وقال نيهامر بعد لقائه مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الذي عقد الأربعاء في العاصمة القبرصية نيقوسيا: "عانت قبرص، مثل النمسا، بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية، لذلك يجب أن نبقى معا. يجب أن نرى أن نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي قد فشل، ونحن بحاجة إلى نظام جديد وفعال. يجب ألا نتحدث عن ذلك بعد الآن، يجب أن نفعل ذلك".

وحول أزمة الغذاء، أشار المستشار النمساوي إلى أن مصر واجهت بالفعل مشكلة خطيرة وتحتاج إلى مساعدة. وقال إنه سيسافر إلى لبنان يوم الخميس، البلد الذي يواجه مشكلة لاجئين يحتاجون إلى مواد غذائية.

وأكد نيهامر أن بلاده تدعم وحدة أراضي قبرص وسيادتها، بما في ذلك مياهها الإقليمية.