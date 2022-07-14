المجلس القومى للأمومة والطفولة يتدخل فى واقعة تعذيب طفلة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكدت هيام ظريف، مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة في محافظة الإسماعيلية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في واقعة الفيديو الذى يظهر تعرض طفلة للتعذيب في محافظة الإسماعيلية.

وقالت مقرر المجلس القومي للطفولة، إن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط المتهمين في واقعة التعذيب وضرب الطفلة، تمهيداً لعرضهم علي النيابة العامة.

واضافت إلى أن المجلس يتابع الواقعة عن كثب، لحين انتهاء التحقيقات فيها وتوفير الملاذ الآمن للطفلة.

وألقت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية، القبض على المتهمين بارتكاب واقعة تعذيب طفلة في العقد الثاني من العمر ضرباً بالعصي، وذلك بعدما حددوا هوية المتهمين بعد انتشار فيديو لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مربوطة

وتوصلت تحريات مباحث الإسماعيلية بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية إلي مرتكبي الواقعة في منطقة الفردان التابعة لدائرة قسم ثان.

وتمكنت مأمورية مكبرة من ضبط عددا من المتهمين بارتكاب الواقعة وشهود العيان عليها وناشر الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي وحررت محضر بالواقعة تمهيدا لعرضهم علي النيابة العامة وبدء التحقيقات.