اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 02:24 م
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القبض على 7 متهمين فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

الخميس، 14 يوليه 2022 01:39 م
القبض على 7 متهمين فى مشاجرة بين عائلتين بقنا حبس -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط  7 متهمين فى مشاجر بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوبي قنا.
 
وكان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة 12 شخصا فى مشاجرة بين عائلتي سعيد وجاد، بسبب خلافات على أولوية الطريق، بقرية الشيخية في قفط.
 
وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من مروان حسني السيد، ومصطفى أحمد جاد، محمد محمد باشا، ومحمد رفعت محمد، ومصطفى أحمد سعد، ومنتصر نصر محمد، ورافت محمود محمد، وأيمن سعيد محمد، وعماد محمد جاد، واسامة سعيد محمد، وأحمد نصر محمد، وعبدالله نصر، بطلقات خرطوش.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وفرضت سيطرتها على المنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

مشاجرة بقنا

ضبط متهمين في مشاجرة

اخبار محافظة قنا



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