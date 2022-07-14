العربية: رئيس البرلمان السريلانكى يصادق على استقالة الرئيس

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس البرلمان السريلانكي يصادق على استقالة الرئيس السريلانكى جوتابايا راجاباكسا.

وقال موفد العربية في سريلانكا، إن رئيس البرلمان سيصدر غدا الإعلان الرسمى لاستقالة الرئيس السريلانكى.

وأرسل الرئيس السريلانكي خطاب استقالته إلى البرلمان عبر البريد الإلكترونى.

وفى وقت سابق أعلنت الحكومة السريلانكية الخميس، أنها مددت حظر التجول فى البلاد حتى صباح الجمعة.

وفى وقت سابق أعلن المتظاهرون الذين اقتحموا منزل الرئيس جوتابايا راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها، لكنهم تعهّدوا بـ"مواصلة الكفاح"، حسبما نقل موقع "الشرق".