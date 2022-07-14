العثور على جثة شاب غارق ببحر شبين الكوم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من العثور على جثة شاب، طافة على المياه ببحر شبين، بالقرب من كوبري القاصد بدائرة مركز شبين الكوم، وذلك بعد ورود بلاغ من الأهالي بوجود جثمان على سطح المياه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، بتمكن فريق من الإنقاذ النهري بقيادة الرائد محمد خالد رئيس قسم النهري، من انتشال جثمان لشاب طاف في بحر شبين المار من دائرة مركز شبين الكوم، وذلك بعد الدفع بفريق من الغواصين بقيادة محمد عباس وجار نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى ، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم لتحقيق في الواقعة، وسؤال شهود العيان، وإجراء المعاينة الأولية ، ولا توجد إصابات ظاهرية.