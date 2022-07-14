اليوم السابع
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الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت 21 ألف كشف طبي للحجاج

الخميس، 14 يوليه 2022 03:09 م
الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت 21 ألف كشف طبي للحجاج حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 21 ألف و422 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الأربعاء، متضمنة الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 31 حالة، خرج منهم 24 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى  7 حالات فقط.     
 
وأكد «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الخمسة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.
 
ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.
 
وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، والمساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالاجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتي «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتأكيد على ضرورة العزل الذاتي لمدة خمس أيام والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم  وأسرهم من الأمراض.
 
وأوضح «قنديل» أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالاجراءات الوقائية من خلال ندوات حضرها 33 ألف 363 حاج، مضيفا أن عدد المستفيدين من خدمة «إطمن على نفسك» بلغ 214 حاجا، من المغادرين للأراضي المقدسة، حتى مساء الأمس، لافتا إلى أن جميع نتائج تحاليل الحجاج، جاءت سلبية لفيروس كورونا.
 
جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).
 

الصحة

الحجاج

البعثة الطبية



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