الصحة تكثف إجراءاتها استعدادا لعودة الحجاج للبلاد.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدة إجراءات وقائية استعدادا لعودة الحاج إلي أرض الوطن، أولها استخدام البوابات الحرارية للكشف عن ارتفاع درجة الحرارة، بالاضافة الي توفير الكواشف الخاصة بالكشف عن الإصابة بكورونا فضلا عن متابعة الحجاج العائدين لمدة 14 يوما.

كانت أطلقت وزارة الصحة والسكان خدمتين مستحدثتين، للحجاج المصريين المغادرين للمملكة العربية السعودية والعائدين إلى الأراضي المصرية، وهما «اطمن على نفسك» و«معك حتى تصل بأمان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمة «اطمن على نفسك» أطلقتها بعثة الحج الطبية المصرية، وهي خدمة مجانية تقدمها وزارة الصحة والسكان للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، من خلال عمل تحليل سريع للتأكد من عدم إصابة الحاج بأي عدوى فيروسية خلال التزاحم أثناء أداء المناسك، مشيرا إلى أن الخدمة متوفرة في جميع عيادات البعثة لمدة ساعتين يوميا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الخدمة الثانية التي اطلقتها الوزارة للحجاج المصريين هي خدمة «معك حتى تصل بأمان» هي خدمة مجانية يتم توفيرها في المطارات المصرية للعائدين من الحج، من خلال عمل تحليل سريع للكشف عن أي عدوى فيروسية، إلى جانب التوعية بالاجراءات الوقائية، مع التوصية بالعزل الذاتي لمدة خمس أيام، كإجراء احترازي، والمتابعة الدورية للحجاج العائدين من خلال فرق الترصد بمديريات الصحة في المحافظات التابعين لها.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).