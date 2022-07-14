وأشار السفير فى تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أنه من الممكن الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المحكمة ، ولكن يجب ألا يتحول الأمر إلى مواجهة مسلحة .

وشدد السفير الأمريكي إلى أن السياسة العامة الرئيسية في ليبيا يجب أن تركز على إعادة إنتاج النفط والغاز من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على حياة كل ليبى، خصوصًا نقص الكهرباء، ووضع آلية ليبية معمول بها لإدارة ومراقبة الإيرادات بشفافية».

و طرح السفير سؤالا هل سيدرك القادة الليبيون من جميع الأطراف أن هذه التطورات تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لإرادة سياسية تصل إلى حل وسط وتهيئة المرحلة الفورية للمصالحة والانتخابات؟.