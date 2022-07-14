"الزراعة" X عيد الأضحى.. تعرف على أبرز جهود وأنشطة الوزارة وقطاعاتها الخدمية

كتبت: أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، إنفوجراف، استعرض خلاله أبرز الجهود والأنشطة الخاصة بالوزارة وقطاعاتها الخدمية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وسلط الإنفوجراف الضوء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لقيادات الوزارة ومسئوليها خلال اجازة العيد، حيث استهلها بتهنئة الوزير لفلاحى مصر والعاملين فى الوزارة بحلول عيد الأضحى المبارك .

وشملت التكليفات العاجلة من وزير الزراعة لقيادات الوزارة خلال العيد: اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، واتخاذ كافة الاجراءات للإزالة الفورية في المهد لحالات التعدي وكذلك اعمال تشوين مواد البناء بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة الحكم المحلي.

كما تابع وزير الزراعة خلال الاجازة مع قيادات الوزارة منع البناء على الاراضي الزراعية خلال اجازة العيد، كما تابع مع قيادات الطب البيطري حماية الثروة الحيوانية من الأمراض ويوجه بإطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.

وتابع أيضا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في رابع أيام العيد موقف التعديات على الأراضي الزراعية على طريق مصر اسكندرية الزراعي، وذلك خلال جولة مفاجئة له منفردا لتفقد الاعمال خلال الإجازة.

كما رصد وزير الزراعة يرصد بنفسه عددا من حالات التعدي على الاراضي الزراعية، وتواصل مع مديري الزراعة ومسئولي جهاز حماية الاراضي للنزول الفوري والعاجل لاتخاذ الاجراءات العاجلة ضد المتعديين، كما أمر بتشكيل لجنة لفحص موقف التعديات على الاراضي الزراعية بطريق مصر الاسكندرية الزراعي بالكامل، ووجه بالتعامل الفوري والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما وجه بتكثيف المرور الميداني على الاراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية لمنع التعديات في مهدها.

وامر وزير الزراعة بتشكيل لجنة بمحافظة الشرقية لفحص شكوى أهالي قرية الحلبي بالزقازيق لتضررهم من احدى المستشفيات الخاصة المتاخمة للأرض الزراعية، وذلك في استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين.

واستعرض الانفوجراف ايضا الاستعدادات المبكرة للوزارة لاستقبال عيد الأضحى واعلان حالة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة، حيث تم طرح كميات من الاضاحي الحية : الابقار، الجاموس، الماعز الاغنام، بمزارع قطاع الانتاج والمحطات التابعة للوزارة، فضلا عن طرح اللحوم البلدية والمزيد من السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك مع استمرار حملات التفتيش والرقابة على منافذ واسواق بيع اللحوم والمجازر طوال ايام العيد.

وفيما يتعلق بالغاء الراحات وتقديم الخدمات، تم الغاء اجازات الأطباء البيطريين بالمجازر والعاملين بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة طوال ايام العيد والعمل بنظام النوبتجيات، مع استمرار العمل بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالاغذية ومعامل معهد الصحة الحيوانية ومعامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، فضلا عن استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية، واستمرار العمل بمحطات الغربلة وانتاج التقاوي طوال العيد لتوفير تقاوي الموسم الجديد.

كذلك تم الغاء الاجازات والراحات للعاملين بجهاز حماية الاراضي والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع، كما جهز صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لحوم الاضاحي بمجزر النوبارية التابع لصندوق التأمين ويطرح من خلاله لحوم باسعار مخفضة للمواطنين.

والقى الانفوجراف الضوء على حملات المرور والمتابعة الميدانية، لقيادات الوزارة والتي تابعت سير العمل وتكليفات وزير الزراعة خلال اجازة العيد، حيث اطمئن رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة علي جودة اللحوم بالاسواق وسلامة الاضاحي بالشوادر، كما تابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية، المحاصيل الصيفية ومحطات التقاوي تواصل العمل استعدادا للموسم الشتوى مبكرا

كما تابع رئيسا الادارتين المركزيتين لفحص واعتماد وانتاج التقاوي العمل في محطات انتاج وغربلة التقاوي استعدادا للموسم الشتوى، كذلك واصل مديرو مديرات الزراعة يواصلون المرور على الحقول والزراعات المختلفة خلال العيد

وفيما يتعلق بالحدائق والمجازر خلال اجازة العيد، استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة أكثر من 150 الف زائر، كما شهدت حديقتي الاورمان والاسماك إقبالا كبيرا من المواطنين، كما استقبلت المجازر الحكومية أكثر من 19 ألف و 600 رأس من الاضاحى المختلفة: ابقار، جاموس، ماعز، اغنام، جمال، وذبحها للمولطنين بالمجان تحت اشراف بيطري متكامل.

وشكلت الوزارة غرف عمليات ومتابعة على مدار الساعة، حيث تابعت غرفة عمليات مركزية بالوزارة الشكاوي والمتابعة مع مديريات الزراعة وغرف العمليات بها على مدار الساعة، كذلك تم استقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن 15500 و 19561 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠.

وأصدرت الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات تقارير يومية استعرضت خلالها جهودها في منع التعديات والإزالة الفورية لكل حالات التعدي على مستوى الجمهورية.



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