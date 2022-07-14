اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 08:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة النأي بالتعليم عن السياسة

الخميس، 14 يوليه 2022 07:04 م
الرئيس التونسي يؤكد ضرورة النأي بالتعليم عن السياسة الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة أن يتم النأي بالتعليم عن السياسة حتى يكون التكوين الذي يتلقاه التلاميذ سدّا منيعا ضد كل أنواع التطرف، قائلا "بالعقل السليم يمكن تحصين المجتمع حين يستبطن التلاميذ منذ الصفوف الأولى للتعليم الابتدائي قيم الحرية والعدل والعمل وسائر القيم النبيلة الأخرى كالتآزر والتسامح والشعور العميق بالانتماء لهذا الوطن العزيز".

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع سعيد بقصر قرطاج اليوم بكل من فتحي السلاوتي وزير التربية، ومنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكّد الرئيس التونسي، خلال الاجتماع، على أن الثروة التي لا تنضب أبدًا هي الثروة البشرية، ولهذا السبب تم إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في مشروع الدستور حتى يستعيد التعليم في تونس في كافة مراحله المكانة التي يستحق، وتستعيد الشهادات التونسية قيمتها على المستوى العالمي.

ودعا الرئيس قيس سعيد كلا من وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إعداد مشروع نص لإعادة إنشاء مدرسة ترشيح المعلمين والمدرسة العليا للترشيح، وهما مدرستان كان لهما الأثر الكبير في مستوى التعليم في تونس.

 


الرئيس التونسي

التعليم

التعليم والسياسة

تونس

اخبار تونس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس التونسى يكرم وصيفة ويمبلدون أنس جابر ويقلدها الوسام الوطنى للاستحقاق

الخميس، 14 يوليه 2022 05:30 م

تونس على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.. الرئيس التونسى يجتمع برئيسة الوزراء لمناقشة آلية استرداد الثروات المنهوبة فى الخارج.. 460 شخصا فى دائرة عمل "لجنة الاسترداد".. وسعيد: زمن الاستبداد ولى

الخميس، 14 يوليه 2022 01:00 م

الرئيس التونسى يوجه بسرعة انعقاد اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:00 م

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تعبير الشعب عن رأيه بحرية في مشروع الدستور

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة