الرئيس التونسى يكرم وصيفة ويمبلدون أنس جابر ويقلدها الوسام الوطنى للاستحقاق

كتب عبد الوهاب الجندى

كرم الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس، البطلة العالمية التونسية أنس جابر، حيث تم تقليدها الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان "قطاع الرياضة" تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها فى إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية، وذلك خلال استقبالها في قصر قرطاج.

وتوجّه الرئيس قيس سعيّد بالشكر للبطلة أنس جابر على ما بذلته من جهود للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في الترتيب العالمي، حيث كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات.

أُنس جابر من مواليد 28 أغسطس 1994 في قصر هلال في تونس ويلقبها أنصارها باسم وزيرة السعادة، وهي لاعبة تنس تونسية محترفة، تحتل حاليا المرتبة الثانية عالميًا في تصنيف رابطة محترفات التنس الصادر في 27 يونيو 2022.

وهي اللاعبة التونسية رقم 1 وأفضل لاعبة تنس أفريقية وعربية ترتيبا في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة المضرب ورابطة محترفات التنس.

وفازت أنس جابر بثلاثة ألقاب فردية في جولات رابطة محترفات التنس بالإضافة إلى 11 لقبًا فرديًا ولقب زوجي واحد على مستوى الاتحاد الدولي لكرة المضرب.