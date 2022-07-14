ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس، تم خلال الاجتماع استعراض مبادرة المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة ، لدفع العملية السياسية ، والعديد من المواضيع التي تخص مشروع الدستور.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها " اللافي "، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي الى إنجازها لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد . ، وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف.