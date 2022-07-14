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الدفاع الروسية: جنود كييف يتعمدون قصف القوات الروسية من مدرسة فى كراماتورسك

الخميس، 14 يوليه 2022 10:30 م
الدفاع الروسية: جنود كييف يتعمدون قصف القوات الروسية من مدرسة فى كراماتورسك الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن جنود كييف يتعمدون قصف القوات الروسية من مدرسة في كراماتورسك بدونيتسك الشعبية، لاضطرار الجيش الروسي للرد، واتهامه بقصف المدارس والبنى المدنية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أنه في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، من منطقة المدرسة رقم 3 بشارع ناديا كورتشينكو، أطلق الأوكرانيون قذائف المدفعية على مواقع القوات الروسية وتشكيلات دونيتسك .

 

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي،  أن الأوكرانيين حاولوا بتصرفهم هذا استفزاز القوات الروسية للرد على إطلاق النار، حيث يحتجزون سكان المنازل المجاورة في قبو المدرسة بحجة ضمان أمنهم، فيما يستخدمونهم دروعا بشرية، موضحا أنه تم نشر وحدات من الأوكرانيين في المنازل ببلدة بيلباسوفكا بمنطقة كراماتورسك، ومدفعية ذاتية الحركة ومستودعات للذخيرة في المنطقة، حيث يحتجز النازيون المدنيين دروعا بشرية.

 


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