الخارجية الروسية: موسكو لا تعرقل تصدير الحبوب الأوكرانية

وكالات

نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين وضع روسيا أي عراقيل أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.

وقال فرشينين، تعليقا على المناقشات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، إن "الخارجية الروسية ممثلة في لقاء إسطنبول إلى جانب بعض الأجهزة الأخرى. والمناقشات تجري حول كيفية ضمان نقل القمح الأوكراني بحرا".

وتابع: "من وجهة نظرنا، لا يجب أن تكون هناك أي مشاكل مع ذلك. ونحن قد أعلننا على أعلى المستويات أنه لا توجد أي عراقيل من جانبنا أمام النقل".

وأضاف أنه "يجب أن تبدأ الأمور من إزالة الألغام من الموانئ وأن يقوم بذلك من وضعوا الألغام. وأود التذكير بأن الجانب الأوكراني هو من وضع الألغام في الموانئ".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في أعقاب لقاء ممثلي الأطراف المعنية في إسطنبول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، عن القيام بـ "خطوة مهمة" نحو حل القضية.