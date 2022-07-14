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الخارجية الأمريكية: نثق فى قدرة كييف على مراقبة الأسلحة الموردة إليها

الخميس، 14 يوليه 2022 04:00 ص
الخارجية الأمريكية: نثق فى قدرة كييف على مراقبة الأسلحة الموردة إليها الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية
وكالات

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قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية العسكرية جيسيكا لويس، إن الجانب الأمريكي يثق في سلطات كييف ولا يتخذ تدابير لتعزيز السيطرة على المساعدات العسكرية المقدمة إليها.

وجاءت تصريحات لويس ردا على سؤال حول التدابير التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة على المدى الطويل، لمنع ظهور الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا في السوق السوداء.

وقالت لويس: "نواصل العمل مع زملائنا الأوكرانيين ونصدق تأكيداتهم. هم يوفرون السيطرة على الأسلحة بشكل صحيح".

وأضافت لويس أن الولايات المتحدة تعمل أيضا مع الدول المجاورة لأوكرانيا بحيث تتفهم سلطاتها "في أي حالات لا ينبغي أن تعبر الأسلحة الحدود".

وفي وقت سابق، أبلغت The Financial Times عن خطط الاتحاد الأوروبي والناتو لتشديد السيطرة على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب المخاوف من أن تقع في السوق السوداء.


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