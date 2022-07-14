الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 316 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 6 من يوليو 2022.