اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

الخميس، 14 يوليه 2022 12:09 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بفض دور الانعقاد لمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 316 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 6 من يوليو 2022.
 

 


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