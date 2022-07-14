الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بفض دور الانعقاد لمجلس النواب الخميس، 14 يوليه 2022 12:09 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 316 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 6 من يوليو 2022. السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب عاجل الموضوعات المتعلقة بعد فض دور الانعقاد متى يعاود مجلس النواب جلساته وما مدة الإجازة البرلمانية؟ الخميس، 07 يوليه 2022 02:00 م الجريدة الرسمية تنشر قرار فض دور الانعقاد العادى الثانى لمجلس الشيوخ الخميس، 07 يوليه 2022 12:48 م مجلس النواب يعلن فض دور الانعقاد الثانى الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:13 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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