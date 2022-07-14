الثانوية الأزهرية .. 10 محاذير للمصححين بالكنترولات أبرزها استخدام الموبايل

كتب لؤى على

حدد قطاع المعاهد الأزهرية عددا من المحاذير يجب على المصححين داخل مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية -والتى تنطلق يوم السبت 16 يوليو- الحذر منها وتجنبها، وذلك على النحو الآتى:

1- يحظر استخدام التليفونات المحمولة أثناء عملية التصحيح من داخل مقر المركز.

2- يحظر تصوير المصححين أثناء عملهم أو تصوير نماذج الأسئلة أو الإجابة بالهاتف.

3- يحظر نشر أي صورة تخص العمل من داخل المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

4- يحظر تناول المأكولات والمشروبات أثناء عملية التصحيح حتى لا يتسبب ذلك في إتلاف أوراق الإجابة.

5- يحظر القيام بالتصحيح لغير المتخصصين الذين لا يقومون بتدريس المادة مهما كانت كفاءة المصحح.

6- يحظر العبث في نموذج الإجابة المعتمد والمرسل من الكنترول بالقيام بتغيير أي إجابة فيه أو العبث في توزيع الدرجات على الأسئلة أو على جزئيات السؤال، وفي حالة وجود أي اختلاف في إجابة من الإجابات أو في توزيع الدرجات يتم الاتصال بالإدارة المركزية للامتحانات أو لجنة النظام والمراقبة قبل البدء في عملية التصحيح.

7- يحظر الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تخص أعمال التصحيح لأي جهة كانت.

8- يحظر الأحاديث الجانبية أثناء عملية التصحيح التي تشتت المصححين حتى لا تشغلهم عن أعمالهم.

9- يحظر تصحيح أكثر من مظروف في وقت واحد في اللجنة الواحدة حتى لا تتداخل أوراق المظروفين في بعضهم.

10- يحظر تصحيح أكثر من مادة في حجرة واحدة وفي وقت واحد.