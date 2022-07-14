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التعليم تتوصل للمسئول عن نشر صورة امتحان الفيزياء للثانوية من داخل سيارة

الخميس، 14 يوليه 2022 11:24 ص
التعليم تتوصل للمسئول عن نشر صورة امتحان الفيزياء للثانوية من داخل سيارة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الوصول إلى الصورة المتداولة لامتحان الفيزياء من داخل سيارة، حيث تم تحديد هوية الشخص المسئول عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.
 
وتداولت جروبات الغش الإلكترونى صورة لامتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة، حيث تم التقاط الصورة من داخل السيارة بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، أنه جار التحقيق فى الصورة للوصول إلى المسئول عنها.
 
وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الطلاب من محاولات الغش أو الدخول بأجهزة إلكترونية داخل اللجان.
 
وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة إلى لجان السير، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، موضحة أن لجنة الامتحان تبدأ فى التاسعة صباحاً.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 

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