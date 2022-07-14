التعليم: الورقة المصورة لامتحان الفيزياء فى سيارة ليست بحوزة طالب

كتب محمود طه حسين

تحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم ،عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة ، قائلا: الموضوع انتهى بضبط المتسببين والامتحانات تسير على أفضل ما يكون، ولذلك لا نريد الاسترسال في مثل هذا الموضوع لان هذا يحقق هدف من يحاول التشويه والملاحظة المحورية أن الورقة المصورة في السيارة ليست بحوزة طالب ولا علاقة لها بالامتحان أو الدرجات أو تكافؤ فرص وهذا هو المهم.

وتابع الوزير: نحن نحقق مع المتسببين بمساعدة الأجهزة الأمنية ولا داعي للجدل حول ما هو الامتحان الاساسي والاحتياطي ونحن ذكرنا أنه تم ضبط المتسببين ولم نحدد هويتهم حتى انتهاء التحقيقات.

وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) الامتحان في مادة الفيزياء ، كما أدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (5) حالات غش منها عدد (4) حالات غش في مادة التاريخ بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ) ورصد عدد (1) حالة غش في مادة الفيزياء في محافظة الدقهلية باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

وقد أكد الدكتور رضا حجازي أنه تم ضبط المتسبب في تصوير بعض أسئلة مادة الفيزياء من داخل سيارة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وهى من أوراق الامتحان الاحتياطي ولا تخص أي طالب وهى من لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية وتم إحالة المتسبب للتحقيق.

كما رصدت الغرفة إصابة الطالبة (ش. م. ص) بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا باضطراب بالوعى ونقلها لمستشفى المنيا العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإصابة الطالبة (ه. أ. م) بإدارة بهتيم التعليمية بمحافظة القليوبية بمغص كلوي ونقلها لمستشفى ناصر العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإصابة الطالب (م. ن. ع) بهبوط ومغص معوي بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية ونقله لمستشفى القناطر المركزي؛ وعمل الإسعافات اللازمة له، وإصابة الطالبة (ش. أ. ق) بإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة باشتباه بالتهاب الزائدة الدودية، كما أصيبت الطالبة (س. ع. ع) بضيق بالتنفس بإدارة منيا القمح التعليمية وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة لها.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) بأداء الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى) .