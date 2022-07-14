التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى ترع طما شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الخامسة من العمر مصرعه بدائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج وتم إنتشال الجثة وإيداعها تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى طما المركزى، حيث صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة والذى جاء فيه أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق طفل بإحدى الترع وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وتم إنتشال الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى طما المركزى.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول الطفل صالح و ن ك 5 سنوات ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق



وبسؤال والده المدعو وحيد ن ك ا 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجده وبرفقته نجله بأرضه الزراعية بذات الناحية وحال لهوه علي حافة الترعة إنزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.









