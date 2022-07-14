التحرير الفلسطينية: الاستنكار الدولي لم يعد كافيًا لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها

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قال عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت اليوم الخميس، إن الاستنكار الدولي لم يعد كافيًا لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وشدد رأفت - في بيان صحفي اليوم الخميس، على أهمية أخذ المجتمع الدولي مواقف جدية وفاعلة وعاجلة لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وثمن رأفت، التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية ووصفها بالإيجابية. وأشار إلى أن هذه التوصيات أكدت على حل الدولتين ورفض الاستيطان ورفض القرارات الإسرائيلية باعتبار بعض المنظمات الأهلية الفلسطينية بأنها "إرهابية" وقيام دولة فلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى الدعم المالي.

وأضاف رأفت أنه يجرى مُتابعة العمل مع الاتحاد الأوروبي سواء بشكل جماعي أو مع كل دولة على حده من أجل تطوير العلاقات الفلسطينية الأوروبية، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين على غرار السويد.

وشدد رأفت على أنه بدون اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل سواء من المؤسسات الدولية أو من كل دولة على حدة لن يتم ردع إسرائيل؛ وطالب في هذا السياق السكرتير العام للأمم المتحدة أن يعمل على تطبيق القرارات، التي كلفته بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وكذلك العمل على اتخاذ قرارات بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية.