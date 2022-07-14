الإنقاذ النهرى يتمكن من رفع ميكروباص سقط بمياه البحر الصغير بالدقهلية.. صور

الدقهلية: فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقإذ النهرى من إستخراج سيارة ميكروباص سقطت فى البحر الصغير الرابط بين مدينتى "المنصورة_المطرية" مقابل قرية ميت حديد التابعه لمركز ومدينة منية النصر.

وسقطت السيارة الميكروباص أثناء قيام مالكها بالوقوف على جانب البحر الصغير للقيام بغسل السيارة خاصتة دون تأمينها جيدا فنزلقت السيارة داخل المياة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من البحث الجنائى بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر المقدم فتحى محمد هاشم بورود بلاغ من أهإلى قرية ميت حديد بسقوط سيارة أجرة"ميكروباص" داخل مياة البحر الصغير تحمل لوحات معدنيه رقم دط ج 6357 ذات اللون الابيض قيادة أحمد محمود الجنيد محمد30 عام، سائق. مقيم قرية ميت حديد مركز منيه النصر.

تم تشكيل قوة امنية من مركز شرطة منية النصر والإستعأنه بقوات الإنقإذ النهرى والتى سارعت بالوصول إلى مكان الواقعه وانتشال السيارة من المياة.

تم تحرير محضر بالواقعه يحمل رقم 3234 لسنه 2022 إدارى منية النصر، وبسوال والدة أقر بأنة أثناء قيام نجله باصحاب السيارة لغسلها وأثناء قيامة بإيقاف السيارة انزلقت ما ادى إلى سقوطها فى البحر ولايتهم أحد بذلك والسيارة خاليه تماما من الركاب وان رخصة القيادة سارية ورخصة السيارة مسحوبة.