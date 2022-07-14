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الأمم المتحدة تمدد مهمة مراقبة الهدنة بميناء الحديدة اليمنى

الخميس، 14 يوليه 2022 02:03 ص
الأمم المتحدة تمدد مهمة مراقبة الهدنة بميناء الحديدة اليمنى الحرب فى اليمن
وكالات

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صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

ويدعو الاتفاق إلى انسحاب المقاتلين من ميناء الحديدة الرئيسي وميناءين أصغر في المحافظة ومدينة الحديدة، إلا أن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتم التوصل إليه في ستوكهولم، غامض بشأن من سيدير ميناء الحديدة بعد الانسحابات.

ويمدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة حتى 14 يوليو 2023.

دعا المجلس إلى "ترجمة الهدنة القوية إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".

واندلع القتال في اليمن عام 2014، عندما انطلق الحوثيون من جيبهم الشمالي واستولوا على العاصمة، ما أجبر الحكومة على الفرار إلى المنفى في المملكة العربية السعودية.

دخل تحالف تقوده السعودية الحرب في أوائل عام 2015 لمحاولة إعادة الحكومة إلى السلطة. وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم أكثر من 14500 مدني، وخلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مما دفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.


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