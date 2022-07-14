اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 06:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأعلى للأمناء يشيد بسرعة ضبط المتسبب فى نشر أسئلة الفيزياء

الخميس، 14 يوليه 2022 05:47 م
الأعلى للأمناء يشيد بسرعة ضبط المتسبب فى نشر أسئلة الفيزياء امتحانات - صورة أرشيفية
كتب: محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت غرفة العمليات المركزية للمجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، برئاسة عبدالرؤوف علام، رئيس المجلس، أن امتحانات اليوم فى التاريخ والفيزياء لطلاب الثانوية العامة، شهدت تراجعا كبيرا فى حالات الغش، التى أثبتتها الاحصاءات الرسمية لوزارة التعليم ، بضبط 5 حالات فقط ، مقارنة بعشرات الحالات خلال الأعوام السابقة.

وأشادت غرفة عمليات المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، بالإجراءات السريعة التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم، فى ضبط المتسبب فى نشر بعض أسئلة امتحان الفيزياء، من داخل سيارة ، وأوضح المجلس أنه ليس طالبا كما يدعى البعض ، ولكنه أحد المشاركين فى أعمال الامتحانات، والأسئلة تخص الامتحان الاحتياطى وليس الأساسى .

وأوضح عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، أن ماحدث اليوم من تصوير ورقة امتحان الفيزياء، يثير تساؤلا عن استفادة البعض من تشويه الثانوية العامة واظهار تأمين الامتحانات بالضعف على عكس الحقيقة، التى تشارك فيها جهات كثيرة من الدولة لتوفير الشفافية واتاحة الفرص المتساوية لجميع الطلاب.

ويهيب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين ، بجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، بتحمل مسؤلياتهم ، فى الحفاظ على سرية الامتحانات، وعدم البحث عن بطولات زائفة ، تحاول النيل من جهود تأمين الامتحانات، التى بذلت مؤسسات ووزارات الدولة جهودا كبيرة لتوفير الراحة للطلاب وكل المشاركين فى أعمال الامتحانات.

وأكد عبد الرؤوف علام ، أن أكبر دلائل قوة منظومة تأمين امتحانات الثانوية العامة، تتمثل فى رصد 5 حالات غش فقط خلال امتحانى الفيزياء والتاريخ ، فى اختبارات يشارك بها 708 آلاف طالب وطالبة ، وهو يعد تراجع كبير ويمثل نجاح كبير لوزارة التربية والتعليم، فى تأمين الامتحانات ، وقناعة من غالبية الطلاب بعدم جدية الغش ، مقارنة بأكثر من 50 حالة غش خلال الأعوام الماضية فى كل امتحانات الثانوية العامة، وهو مايدل على كفاءة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.


امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان الفيزياء للثانوية العامة

ثانوية عامة 2022

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانوية العامة امتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

تباين آراء طلاب الثانوية العام بأسوان وأسيوط حول امتحان الفيزياء والتاريخ.. صور

الخميس، 14 يوليه 2022 02:21 م

التعليم: الورقة المصورة لامتحان الفيزياء فى سيارة ليست بحوزة طالب

الخميس، 14 يوليه 2022 02:15 م

"اليوم السابع" يرصد آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحانى التاريخ والفيزياء.. طلاب الأقصر غاضبون من "الفيزياء".. شكاوى من طول الامتحان وضيق الوقت.. تعليم بورسعيد: لم نرصد حالات غش.. وغياب 65 طالبا بدمياط

الخميس، 14 يوليه 2022 02:00 م

تغيب 234 طالب وطالبة بالثانوية العامة عن امتحان الفيزياء والتاريخ بكفر الشيخ

الخميس، 14 يوليه 2022 01:51 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة