الأرصاد: طقس حار رطب على الوجه البحرى اليوم.. والعظمى بالعاصمة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الخميس سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأنشطة الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28.