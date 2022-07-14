استمرار أعمال إصلاح كسر مفاجىء بخط مياه الشرب بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار أعمال الإصلاح لخط مياه الشرب قطر 500 مم بمدينة المستقبل بالإسماعيلية .

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أن الأطقم الفنية بالشركة مستمرة فى أعمال الاصلاح والصيانة بخط مياه الشرب قطر 500 مم بمدينة المستقبل، والذى تعرض لكسر مفاجىء اليوم نتيجة زيادة الضغوط، وأدى إلى انقطاع المياه عن مدينة المستقبل .

وأضاف أنه تم التحرك الفورى والسريع للقيادات الفنية والتنفيذية بالشركة والاطقم الفنية وفرق الطوارىء، بالاضافة إلى الاستعانة بكافة الامكانيات الفنية للشركة من معدات وسيارات لسرعة الانتهاء من الاعمال المطلوبة، مشيرا إلى أعمال الإصلاح للكسر تتواصل بشكل عاجل وذلك لإعادة المياة إلى طبيعتها مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة.

وأشار رئيس الشركة الى انه تم توفير سيارات مياه الشرب بمدينة المستقبل لسد احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح .