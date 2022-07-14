وأبغلت كالاس البرلمان الإستوني رغبتها في الاستقالة كما سلمت إشعار الاستقالة إلى الرئيس الإستوني ألار كاريس، وفقا لما ذكرته هيئة البث العام الإستونية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

واستقالت رئيسة الوزراء ومعها الوزراء المتبقون من حزب الإصلاح من الحكومة.

واقترحت كالاس على البرلمان عقد جلسة استثنائية يوم غد الجمعة للتصويت على الائتلاف الجديد.

يُشار إلى أنه بعد استقالة الحكومة أمام الرئيس الإستوني هناك 14 يوما لتعيين مرشح لرئاسة الوزراء وإعطاء مهمة تشكيل حكومة جديدة، وبعد ذلك يقرر البرلمان ما إذا كان سيفوض هذا المرشح لتشكيل الحكومة أم لا.

