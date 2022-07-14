استحداث خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية لاستخراج التراخيص ..اقرأ التفاصيل

استحدثت بوابة المرور الإلكترونية خطوة جديدة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من خلال حجز موعد بوحدات التراخيص واشترطت مجموعة من الخطوات التي يجب توافرها ومنها:
- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.
- السداد بكافه أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدي.
- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.
- وجود شهادة براءة ذمة سارية.
- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادره من الشركات المختلفة.
- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره.
- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب إستخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.
- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".
- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).
- لا يتم تقديم الخدمات الآتية : ( نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات ).
- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير.
- لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي و الوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك علي مستوي الجمهورية.
- عدم قبول الدمغ المحلى.
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