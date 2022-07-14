ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط 2.1 لتبلغ 3.4 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر أبريل 2022 بنسبة % 5.3 لتصل إلى حوالي 6 مليـون برميل يوميا ، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %2.1 لتبلغ حوالى 3.4 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية مايو 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " خلال الشهر الجارى ،ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر أبريل 2022 بنسبة 1.7 % لتصل إلى حوالي 2.1 مليـون برميل يوميا ، كما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 6.3 % لتبلغ حوالي 6.3 مليون برميل يوميا .

يذكر أن انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر أبريل 2022 بمقدار 21 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2605 مليـون برميل ، كما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 23 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1712 مليون برميل.