اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 07:44 م
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إقبال كبير على مصيف بلطيم وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصيفين.. صور

الخميس، 14 يوليه 2022 07:43 م
إقبال كبير على مصيف بلطيم وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصيفين.. صور جانب من إقبال المصيفين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد مصيف بلطيم، بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من المصطافين، بشواطئ الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، وتم توفير الخدمات اللازمة لجميع زائري المدينة علي الشواطئ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ علي كافة شواطئ المدينة والأدوات الخاصة بالإنقاذ واللوحات الإرشادية وتوزيعها علي جميع الشواطئ وتركيب الأعلام الدالة علي حالة البحر، وتوزيع زي موحد علي جميع الأفراد وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار، كما تابع عطية دخول المصيفين عبر البوابات الثلاثة، للمصيف، والعمل على تيسير الحركة المرورية.

 

اقبال كبير من المصيفين
اقبال كبير من المصيفين

 

توافد كبير من المصيفين
توافد كبير من المصيفين

 

جانب من الزحام
جانب من الزحام

 

زحام شديد على شواطئ بلطيم
زحام شديد على شواطئ بلطيم

 


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