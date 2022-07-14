وقال وزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، في بيان اليوم الخميس :"نستأنف تنفيذ برامج لتحفيز الطلب على السيارات، التي يتم صنعها في روسيا"، مشيرا إلى أن ميزانية البرنامج تبلغ 20.7 مليار روبل (356 مليون دولار) في عام 2022".

وأضاف البيان:" أن هذا البرنامج يتضمن تقديم خصم يصل إلى 20% من سعر السيارة، فيما سيصل الخصم للسيارات المباعة في منطقة الشرق الأقصى الروسية إلى 25%".

وأوضح أن البرنامج يطال جميع أنواع السيارات الروسية من ماركات "لادا" و"أواز" و"جاز" (GAZ)، التي تصل قيمتها إلى مليوني روبل، بالإضافة إلى السيارة الكهربائية "Evolute"، التي سيجري إنتاجها في روسيا في شهر سبتمبر المقبل.



