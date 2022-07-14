إصابة 8 أشخاص بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 8 أشخاص بالمغص والإسهال وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، إثر تناولهم وجبة طعام أعدت داخل المنزل يرجح أنها فاسدة، وتم نقلهم إلي استقبال مستشفي مركز ديرمواس المركزي في أقصي جنوب محافظة المنيا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.



تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتسمم 8 أشخاص إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة بقرية دلجا بمركز ديرمواس، جنوب المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دير مواس المركزي لتلقى العلاج.



قال مسؤول بالصحة، إنه فور وصول المصابين الـ8 إلي استقبال مستشفي ديرمواس المركزي، تم وضع المصابين تحت الملاحظة، وإجراء عمليات غسيل معوي لهم، وتم إعطائهم العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تنوعت إصابتهم بين سخونة طفيفة وإسهال ومغص، نتيجة تناول وجبة طعام منزلية يرجح أنها فاسدة، وبسؤالهم قرروا أنهم تناولوا وجبة طعام عبارة عن بطاطس وأرز أعدت داخل المنزل ورجحوا إنها فاسدة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار إدارة البحث الجنائي التي كلفت وحدة مباحث ديرمواس بالتحري حول الظروف والملابسات، كما تم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.