إصابة 7 أشخاص نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 7 أشخاص بينهم طفلان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل على طريق أبو صوير الإسماعيلية دائرة مركز أبو صوير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير والمجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية أبو صوير دائرة مركز أبو صوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ7سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة هالة سنجاري فؤاد 27 عام مقيمة بالشرقية مصابة باشتباه نزيف داخلى بالرأس وغيبوبة تامة، وعبد الهادي سنجاري فؤاد 34 عاما مقيم بنفس العنوان مصاب باشتباه كسر بالكاحل الأيسر، وسعاد فتحى عبد الحفيظ 55 عاما مصابة اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه كسر بالزراع الأيمن وغيبوبة تامة، وأحمد رجب أحمد 34 عاما مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيمن، وتم نقلهم إلى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كما أصيب كلا من الطفل محمد أحمد خيرى 4 أعوام مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وشقيقته الطفلة فيروز عامين مصابة بكدمات بالوجه ومحمد إبراهيم محمد 34 عاما مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بفروة الراس وتم نقلهم إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.