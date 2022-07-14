اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 02:20 م
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إصابة 5 مواطنين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط الغربى

الخميس، 14 يوليه 2022 01:35 م
إصابة 5 مواطنين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط الغربى حادث
الفيوم-رباب الجالي

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أصيب 5 مواطنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة/أسيوط الغربي، في اتجاه القاهرة، بعد كمين الروس، أمام قرية الريف العربي، اليوم، ونقلوا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة/أسيوط الغربي، في اتجاه القاهرة، بعد كمين الروس الأمني، وانتقلت الشرطة ونحو 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، نقلتهم الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


محافظة الفيوم

حادث انقلاب سيارة

طريق اسيوط الغربى



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