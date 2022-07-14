إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمركز حوش عيسى بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى حوشى عيسى المركزى 3 مصابين فى حادث تصادم توك توك بآخر أمام مصنع الجوهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم "خميس.ح" 18 سنة، و"محمود.ف" 15 سنة و"شادى.ع" 18 سنة.

وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.