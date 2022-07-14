إصابة 18 شخصًا فى حادث مرورى بالفيوم على طريق "القاهرة – أسيوط" الغربى

الفيوم - رباب الجالي

أصيب 18 شخصًا في حادث مروري بطريق "القاهرة – أسيوط" الغربي، قبل محطة رسوم دهشور، بنحو 20 كيلو في اتجاه القاهرة، مساء أمس، وأُسعف 4 منهم في المكان، ونُقل 14 آخرين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث مروري كبير، بطريق "أسيوط – القاهرة" الغربي في اتجاه القاهرة بنطاق الفيوم، وأنه أسفر عن عدد من المصابين، وتوجهت قوات الشرطة، و5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 18 مصابًا أسعف المسعفون 4 منهم في المكان، ونقلت سيارات الإسعاف، الأربعة عشر الباقين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.