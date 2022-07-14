إصابة فتاة وطفلة فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بقنا

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ومركبة توك توك على طريق الحسينات أمام السلخانة بمركز أبوتشت، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة آية عبدالعاطي أحمد، 18 عاماً، بكسر بالكاحل الأيسر وعظام القدم، وهدير كمال أحمد، 9 أعوام، بكسور متعددة بالعضد الأيسر والفخذ الأيسر والساق اليسرى والكاحل الأيسر.

ونقلت المصابتان إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحويل المصابة الثانية لخطورة حالتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.