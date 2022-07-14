إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وترام الرمل بالإسكندرية

شهدت محطة سان ستيفانو حادث تصادم سيارة ملاكى بترام الرمل مما تسبب فى إصابة قائد السيارة .

كانت إدارة المرور بالإسكندرية، قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث فى مزلقان قبل محطه سان ستيفانو بخط ترام الرمل، وإيقاف الحركة وتم انتقال فريق من المرور لتسهيل الحركة المرورية وإزالة اثار الحادث.

بالمعاينة، تبين أنه أثناء مرور الترام فى خط السير الطبيعى فوجىء بسيارة مسرعة تخرج من أحد الشوارع الجانبية للمرور للطريق الآخر، وتصادم بها فى الاتجاه المؤدى إلى وسط المدينة .

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى ازالة اثار الحادث وفتح الحركة المرورية للسيارات وخط ترام الرمل فى الاتجاهين.