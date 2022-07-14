إصابة سيدة بطلق نارى باليد فى ظل ظروف غامضة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيبت سيدة بقرية شنواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء جلوسها أمام منزلها دون معرفة المتسبب أو سبب الواقعة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أشمون بإصابة سيدة بقرية شنواي دائرة المركز، أثناء جلوسها أمام منزلها دون معرفة المتسبب أو سبب الواقعة.

وحررت مباحث مركز أشمون محضرا بالواقعة حمل رقم 17668 جنح مركز أشمون لسنة 2022، وذلك بعد سؤال السيدة المصابة وعدد من الأسرة والجيران، وأخطرت جهات التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، لبيان سبب الإصابة وتحديد المتهم.

وكانت قد انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث لبدء التحقيقات، وتبين إصابة ن، م، ا و. 52 عاما مقيمة قرية شنواي دائرة مركز أشمون، بطلق ناري في الذراع اليمنى، وجرى إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات والتقصي حول وجود أسلحة نارية بالمنزل أو الجيران، لتحديد المتسبب في الحادث، وخاصة أن السيدة فوجئت بإصابتها دون سماع أي دوي لإطلاق نار.