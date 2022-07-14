إزالة 3 حالات تعد بمساحة 1600 م2 بكوم أمبو وإدفو بأسوان ورفع 150 طن مخلفات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

يواصل رؤساء المراكز والمدن بمحافظة أسوان، سلسلة جهودهم المكثفة لرصد أى حالات تعدى للقيام بالإزالة الفورية لها للحفاظ على أراضى أملاك الدولة ، مع مواصلة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات من الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية لإضفاء متنفس حيوى للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالة بناء بدون ترخيص بنطاق حى غرب بكورنيش النيل بمساحة 1000 م2 ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية مع المتعدى ، وقد تواكب مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بواقع 100 طن يومياً.