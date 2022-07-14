إزالة 24 حالة تعدٍ فى المنوفية خلال إجازة عيد الأضحى

وأوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة أنه تمت إزالة 5 حالات بنواحى "الأنجب، شما ، سنتريس ، جريس ، طهواى" بمركز أشمون بمساحة 9 قراريط و22 سهما، وحالتى تعدٍ بناحية "زاوية الناعورة ، نادر" بمركز أشمون على مساحة 108م2، وكذا إزالة 6 حالات تعدٍ بنواحى "جنزور، كفر نفرة" بمساحة 4 قراريط، وحالتى تعد أحدهم إصلاح زراعى بناحية الدبايبة بمركز بركة السبع على مساحة (قيراط) والأخرى بناحية كمشيش بمركز تلا على مساحة 100 متر ، فيما تم إزالة 6 حالات بنواحى "ميت مسعود ، كفر طنبدى، دكما، شنوان ، الماى" بمركز شبين الكوم على مساحة قيراط و12سهما، وحالتين تعدى بنواحى "منشأة دملو ، شبرابخوم" على مساحة 2 قيراط و6 أسهم، فضلا عن إزالة حالتين تعدى بـ"جزى ، دبركى" بمركز منوف.

وفى سياق متصل ، أفادت رئيس حى غرب شبين الكوم عن تنفيذ إزالة في المهد لتعدٍ بالبناء المخالف بجوار كلية الهندسة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين ، مؤكدة بأنه تم تشديد الرقابة الميدانية بنطاق الحى خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لكشف أى حالة تعدٍ في المهد لإنفاذ القانون حيالها وعدم السماح للمتعدين باستكمال إجراءات البناء بدون مسوغ قانوني لذلك .

كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم إلى تنفيذ إزالات فورية لـ 5 حالات التعدى بنطاق المركز وذلك عقب رصدتها من وحدة المتغيرات المكانية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، حيث تم إزالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرية ميت مسعود ، وتنفيذ إزالة في المهد لتعلية بأحد المبانى بالطوب الأحمر والطين بقرية الماى ، فضلا عن إزالة تعديات مخالفة بقرية المصيلحة عبارة عن حوائط على مساحة 100 متر وتم تنفيذ الإزالة على نفقة المتعدين تحقيقا للردع العام ، هذا وقد تم إزالة حالتى تعدى أحدهم عبارة عن صب أعمدة بالدور الرابع والآخر إزالة اشغال متعدى على الطريق العام عباره عن شادر مقام بطريق شبين الكوم قويسنا.

وفى مركز بركة السبع، أشار رئيس الوحدة المحلية بأن وحدة المتغيرات المكانية قامت برصد ثلاث حالات تعدى بقرية كفر هلال الأولى عبارة عن إنشاء سقف صاج بالدور الخامس علوى على مساحة 250 مترا والثانية تعريشة بوص وطين خارج الحيز العمرانى على مساحة 100 متر والأخيرة عبارة عن بوص مسقوف بالخشب على مساحة 120 مترا وتم تنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات من قبل المواطنين وإنفاذ القانون حيالهم حفاظا على حقوق الدولة ، وكذا إزالة حالة تعدى بناحية أبو مشهور فضلا عن إزالة شدة خشبية لصب أعمدة الدور الرابع علوى داخل الحيز العمرانى لأحد المواطنين من ناحية هورين لشروعة بمخالفة الترخيص الصادر له على مساحة 100 متر، فضلا عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مواطن قام بالشروع بالتعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالدبايبة عبارة عن بلوك أبيض ومونه الأسمنت على مساحه 200 متر.

فيما أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية فقد تم تشديد الرقابة الصارمة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية حالة تعدى في المهد لإزالتها فوراً ، حيث تم إزالة حالتين تعدى بناحية الدبركى أحدهم عبارة عن إنشاء مقبرة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والأخرى إزالة سور من الطوب البلوك الأبيض ودكة خرسانية على مساحة 50 مترا، فيما تم إزالة مبنى بدون ترخيص من ناحية قريه بالمشط داخل الحيز العمرانى على مساحة 150م عبارة عن مبنى من الطوب البلوك ، وكذا رصد أحد المواطنين يقوم بالتعدى ببناء مقبرة بدون ترخيص بقرية دمليج وتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالف لحين إستخراج التراخيص اللازمة.

وأشار رئيس الوحدة لمركز ومدينة الشهداء إلى أنه وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم إزالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية زاوية الناعورة عبارة عن غرفة بالطوب الأبيض والأسمنت ، فيما تم تنفيذ إزالة فورية لتعدى على الأراضى الزراعية بحوض "سرسق" بقرية نادر ، كما تم تنفيذ إزالة (15) حالة تعدٍ بقرية دناصور بإجمالي مساحة 1114 م2 ، فضلا عن إزالة حالتين بناء بدون ترخيص أحدهم بزاوية البقلى والأخرى بجزيرة الحجر عبارة عن لسقف صاج على مبنى دور أرضي بالطوب الأحمر بمساحة 70 م2.

وفى مركز قويسنا ، تم إزالة سور مخالف بممر بين شارعى الجيش وصلاح سالم ، فيما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لتعدى بالبناء المخالف بقرية سمادون على مساحة 200 متر وتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة ، كماأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية بالخطاطبة وكفر داود بمساحة إجمالية تقدر ب 360 مترا وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية .