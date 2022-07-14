إزالة 15 حالة تعد على مساحة 1821 مترا بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار حملات إزالة التعديات، وخاصةً خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مشددا على تفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام تنفيذ الإزالات للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

وفى هذا السياق، شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات لإزالة التعديات بصفة دورية، والتى أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد بنطاق 6 مراكز بالمحافظة بإجمالى مساحة بلغت 1821 مترا.