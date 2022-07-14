اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 03:13 م
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إزالة 15 حالة تعد على مساحة 1821 مترا بمراكز البحيرة

الخميس، 14 يوليه 2022 03:10 م
إزالة 15 حالة تعد على مساحة 1821 مترا بمراكز البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار حملات إزالة التعديات، وخاصةً خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مشددا على تفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام تنفيذ الإزالات للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

 
وفى هذا السياق، شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات لإزالة التعديات بصفة دورية، والتى أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد بنطاق 6 مراكز بالمحافظة بإجمالى مساحة بلغت 1821 مترا.
 
ويذكر أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار وأبو حمص وبدر قد أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 908 أمتار.
 
وتضمنت الحملات الرقابية إزالة 12 حالة تعد بمساحة 628 مترا بكفر الدوار وحالتي تعدي بمساحة 160 م بأبوحمص و حالة تعدي بمساحة 120 م بمركز بدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصه لاتخاذ شئونها.

 


حملات رقابية

إزالة تعديات زراعية

محافظة البحيرة

ابو حمص

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